Игра Авиатор это краш игра на деньги
Aviator - это новый вид социальной многопользовательской краш игры, состоящей из увеличивающейся кривой, которая может рухнуть в любое время. Когда начинается раунд, шкала множителя начинает расти. Игрок должен обналичить деньги до того, как счастливый самолет улетит. Зародившись в индустрии видеоигр, этот формат стал популярным в крипто-казино благодаря своей простоте и захватывающему игровому опыту. Это совершенно новый вид геймплея, который позволяет получить невероятные ощущения от ставок. Этот формат стал очень популярным, благодаря своей простоте и захватывающим азартным эффектам. На данный момент это единственная в своем роде игра самолет на деньги, которая позволяет умножить ставку в 1 000 000 раз! Коэффициент умножения ставки может изменяться в пределах от 1.00х до 1000000.00х. Возврат игроку в игре внушительный, Return to Player (RTP) составляет 97 %.
То есть реально можно увеличить свой депозит в миллион раз, имея возврат на длинной дистанции 97 %. Ни одна игра без прогрессивного джекпота не предлагает таких призовых, и тем более таких высоких шансов.
Aviator игра на деньги - как играть:
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Стратегии и тактики на игру Aviator spribe ( Авиатор )
Мы собрали для вас ТОП тактики на которых вы сможете играть в игру Aviator и получать прибыль ежедневно.
Самая прибыльная стратегия на Aviator - Выше облаков
Данная стратегия на игру Aviator является самой сложной, но самая прибыльная в плане заработка.
1. Заходим в историю коэффициентов за день и смотрим когда было последний раз 100х+
2. Засекаем от этой иксовки 1 час и начинаем ставить 2-мя ставками.
3. Первую ставку закрываем на 35-40х, вторую на х100. Так как в игре Aviator коэффициенты 100х+ выпадают в среднем от часа до полутора - нам остается просто засечь данный интервал и начать ловить зарабатывая!Ставку в самолете которую мы забираем на 35-40х позволяет нам держать наш баланс на одном уровне. Вторая ставка на момент когда в Авиаторе выпадет крупный коэффициент - позволяет нам зарабатывать. (Данная стратегия на Aviator основана на математическом ожидании и является на 2021 год самой профитной для заработка!)
Рассмотрим две рабочие стратегии:
1: Простая и быстрая стратегия, основанная на статистике и проверенная огромным количеством ставок. Все ставки закрываются в диапазоне 1.1-1.4x. Можете сами посмотреть историю, самолет крайне редко улетает раньше этих значений. Игра на дистанции однозначно выведет вас в плюс.
2: Данная стратегия занимает больше времени, но и доход соответственно выше. Наша задача дождаться большой серии низких значений 1-1.8х.(5-10 раз подряд). Далее ставим следующим образом:
В одном раунде ставим две ставки одинакового размера. Первую ставку закрываем со значением 2х, тем самым перекрывая вторую. А уже вторую закрываем с более большим значением, ни чем не рискуя. Рекомендуем закрывать в диапазоне 5-15х. Мы все же пришли сюда зарабатывать, а не испытывать фортуну. Вот последний скрин игры по данной стратегии. Чистая прибыль 7100₽.
Безопасный баланс для данной стратегии на 100 ставок, помните что играть в игру Aviator нужно по банкролу!
Обращаем ваше внимание, что данные стратегии на краш игру Aviator проверены нами лично. Точное время успешного заработка по данным стратегиям весь сентябрь - октябрь месяц! Далее будут разрабатываться новые тактики. Успейте заработать до изменения алгоритмов!
И помните что в игре Aviator нужно строго придерживаться банкрол менеджмента - ваш баланс должен составлять 100 ваших ставок! Если вы пытаетесь раскрутиться со ста рублей, то вы будете уходить в минус и все ваши попытки заработать провалятся!
СТРАТЕГИЯ СТАВОК НА КОЭФФИЦИЕНТАХ Х-1.1
Ставим ставки на малые коэффициенты после выпадения определенных иксов. Тем самым делаю безопасной свою игру. Данная стратегия заключается в отслеживании низких иксовок и совершением ставок после их выпадения. Играя по данной стратегии помните, что нужно делать в день не более 10-ти 15-ти ставок. Таким образом для успешного заработка в игре Aviator по данной стратегии, необходимы крупные ставки в размере 3000-5000 рублей. Для того чтобы безопасно закрывать малый коэффициент и успевать заработать за такое колличество ставок!
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Стратегия построена исключительно на математике: ⁃ Ставим на одну игру по 1% от баланса ⁃ Забираем деньги, когда самолёт долетает до 1.5 ⁃ При проигрыше ставим на след. игру больше на столько %, чтобы закрыть предыдущий минус Пример: ⁃ Ставлю 100р (1% от баланса) выигрываю, зарабатываю 50р чистыми. ⁃ Если проигрываю, ставлю на следующую игру 200р, если выигрываю — я отбил проигрыш, и начинаю ставить опять 100р. ⁃ Если после ставки 200р я опять проигрываю, ставлю 600р, чтобы отбить два предыдущих поражения. ⁃ Если вы поймали три минуса, то ждём 5 минут и ставим сумму, чтобы отбить предыдущие 3 минуса.
Все наши тактики и стратегии наша команда проверяет лично. Мы зарабатываем сами и помогаем тебе получать прибыль вместе с нами!
Подведем итоги
Игра Aviator это нечто новое в сфере гемблинга и казино. Где каждый игрок сам решает забирать свой выигрыш стразу или рисковать. На просторах РУ-региона данная игра представлена на сайте 1WIN Не нарвитесь на сайты клоны! Все отзывы о игре Aviator на данном сайте положительные: все игроки довольны скоростью выплат! ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Aviator игра которая дает возможность получать прибыль практически каждый день! Но помните что без стратегии вы будите уходить в минус!