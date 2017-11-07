В БК 1win на данный момент работает пополнение с карт

VISA и Mastercard. ( для некоторых регионов Яндекс деньги ) Если в личном кабинете вы не нашли данного вида платежек - воспользуйтесь платежной системой FK vallet

с помощью которой можно пополнить счет с любой из ваших карт. От вас лишь требуется простая регистрация 1 - 2 минуты. Вывод средст доступен как на карты, так и на все электронные кошельки. Такие как

QIWI

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Яндекс (